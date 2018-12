Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich erstmals eindeutig für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden ausgesprochen. »Es wäre das Beste für das Land, wenn Friedrich Merz eine Mehrheit auf dem Parteitag erhielte«, sagte der CDU-Politiker der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. »Das würde es erleichtern, wieder zu einer Integration der politischen Kräfte zur Mitte hinzukommen und unser System zu stabilisieren. Die politischen Ränder würden wieder schwächer.« Ein Parteitag in Hamburg soll den neuen CDU-Vorsitzenden am Freitag wählen. Schäuble soll die Kandidatur von Ex-Unionsfraktionschef Merz seit Längerem vorbereitet haben; er und Merz bestätigten, über das Thema gesprochen zu haben. dpa/nd

