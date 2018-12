Berlin. Das Flammen-Adonisröschen hat in Deutschland einen schweren Stand. Die Pflanze liebt nährstoffarme Böden - doch die sind infolge der intensiven Landwirtschaft knapp. Das ist ein Ergebnis der vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Weltbodentag vorgestellten Roten Liste. Und das auch Brennendes Teufelsauge genannte Gewächs ist nicht allein: Laut BfN ist fast ein Drittel aller Wildpflanzen in Deutschland vom Aussterben bedroht. Der Wert von 30,8 Prozent habe sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, hieß es am Mittwo...

