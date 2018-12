Halle. Aus Kostengründen ist der vorgesehene Neubau des Landesweingutes in Kloster Pforta bei Naumburg gestoppt worden. Das berichtete die »Mitteldeutsche Zeitung« am Mittwoch unter Berufung auf die Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt. Die vertiefte Baugrunduntersuchung habe ergeben, dass »extrem schwieriger« Bodenverhältnisse erhebliche Mehrkosten verursachen würden. Das neue Weingut sollte zehn Millionen Euro kosten. Laut Landesgesellschaft soll es nun an einem anderen Ort gebaut werden. nd