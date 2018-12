Ob sich Trump letztlich an den Deal hält, bleibt ungewiss, weil bei ihm nur eine Sache gewiss ist: dass er schnell seine Meinung ändern kann.

In der Tat ist Peking mit dem Versprechen, erheblich mehr Waren aus den USA zu importieren, einen großen Schritt auf Washington zugegangen. Doch letztlich ist nicht das Reich der Mitte der Aggressor - China setzt als Exportnation auf freien Welthandel und nicht auf Strafzölle -, sondern US-Präsident Donald Trump löste den Handelsstreit erst aus.

War es das mit dem groß angekündigten Handelskrieg zwischen Washington und Peking, vor dem Ökonomen rund um die Welt warnten? Bleibt der nächste Abschwung aus, weil sich China und die USA auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires einigten, nicht mehr Öl ins Feuer zu gießen, und die chinesische Regierung jetzt ankündigte, die dort versprochenen Maßnahmen »sofort« umzusetzen?

