Wiesbaden. Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Hessen sehen sich CDU und Grüne bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einem guten Weg. »Die Handschriften beider Parteien sollen im Vertrag erkennbar sein«, sagte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz am Donnerstag in Wiesbaden. Ziel sei es, am 22. Dezember einen Vertrag vorlegen zu können. »Bei einzelnen Themen ringen wir hart miteinander«, sagte Pentz. Welche das sind, konkretisierte er nicht. Grünen-Chef Kai Klose sagte, beide Parteien hätten durch die Zusammenarbeit in der vergangenen Legislaturperiode Erfahrung im Umgang miteinander. »Wir können einschätzen, wo die Grenzen des jeweils anderen liegen«, sagte er. AFP/nd