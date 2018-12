Berlin. Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit hat ihren Onlinepranger zur Identifizierung von Teilnehmern rechter Aufmärsche in Chemnitz abgeschaltet - und zugleich erklärt, die Aktion sei in Wirklichkeit eine Falle für Rechtsextreme gewesen. Neonazis hätten durch Namenseingaben in der Suchfunktion der Internetseite »Soko Chemnitz« unwissentlich selbst Hinweise auf die rechte Szene geliefert, heißt es auf der Website. Das Zentrum für politische Schönheit hatte am Montag, rund drei Monate nach den rechten Demonstrationen in Chemnitz, eine Aktion unter dem Stichwort »Soko Chemnitz« gestartet. Die Politikaktivisten riefen dazu auf, Teilnehmer der rechten Aufmärsche zu entlarven und vor ihren Arbeitgebern bloßzustellen. AFP/nd