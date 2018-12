Bei Gebäuden steht der Klimaschutz noch ziemlich am Anfang

Die Alternative ist klar: Konzerne machen, was sie wollen. So ist das, wenn man den Klimaschutz dem Markt überlässt.

Daher richtet sich der Protest gegen exorbitant steigende Mieten auch gegen teure Sanierungen. Gut so, müsste man sagen - wäre da nicht die Sache mit dem Klimawandel, den niemand ignorieren kann. Dieser Widerspruch lässt sich nur lösen, wenn der Staat endlich die Gebäudesanierung steuerlich fördert, die Modernisierungsumlage senkt, strengere Vorschriften für die Erfüllung von Energieeffizienzstandards beschließt und für mehr öffentliches Wohneigentum sorgt.

Eigentlich ist alles klar: Die energetische Gebäudesanierung ist gut für den Klimaschutz, sie senkt die Heizkosten und die Abhängigkeit von Rohstoffimporten. Und die Bundesbürger sind in der großen Mehrheit Anhänger von Klimaschutzmaßnahmen.

