Heike Schultz leitet die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS). Foto: dpa/Marcel Kusch

Die häufigste Kritik am Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze ist diejenige, dass die Zahlen nicht bereinigt werden. Dass also beispielsweise alle eingeleiteten Strafmaßnahmen aufgelistet werden, die Einstellung von Verfahren aber nicht dokumentiert wird. Warum ist das so?

Vielleicht sollten wir vorab klären, wofür es den Jahresbericht gibt. Das beantwortet die Frage dann auch teilweise.

Ja, bitte.

Wem dient der Jahresbericht? Allen am Informationsaustausch Sporteinsätze beteiligten Behörden und Netzwerkpartnern. Das sind zum Beispiel die Bundespolizei, alle einsatzführenden Behörden oder die Landesinformationsstellen Sporteinsätze. Dazu kommen Netzwerkpartner wie der Deutsche Fußball-Bund, die Deutsche Bahn und ähnliche. Der Jahresbericht dient allen als objektivierte Grundlage zum Erkennen von Tendenzen und Entwicklungen zur Gewalt im Fußball. Und dafür, sich mit den jeweiligen Strategien darauf ...