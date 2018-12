Das inzwischen bestattete Skelett des Kennewick-Mannes, eines fernen Vorfahren der heutigen nordamerikanischen Indianer Foto: akg-images/Emmanuel Laurent

Wir sind gegen DNA-Forschung.» Kurz und entschieden antwortete Becky, Angehörige des Ute-Mountain-Volkes in Colorado und Lektorin am lokalen Crow Canyon Archaological Center in Cortez auf meine Bemerkung, dass man ungelöste Fragen der Besiedlungsgeschichte schnell und präzise beantworten könnten. Dass wir lieber weitermachen sollten im Programm, war nicht zu missverstehen. Das sogenannte Four-Corners-Gebiet im amerikanischen Südwesten, in dem die Bundesstaaten Colorado, Utah, Arizona und New Mexico aneinanderstoßen, ist nicht nur reich an Ruinen und Artefakten vergangener Kulturen, sondern auch Heimat der Nachkommen der einstigen Träger dieser Kulturen.

Die unschuldig gemeinte Bemerkung des europäischen Reisenden zeigt nicht nur die Unterschiede in der Wahrnehmung wissenschaftlicher Forschung zwischen westlich und indigen-traditionell geprägten Kulturen. Sie stach auch mitten in das Wespennest einer Diskussion, die seit dem Beginn...