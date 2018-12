Rumänische Erntehelfer liegen für Spreewaldbauer Ricken auf einem sogenannten Gurkenflieger. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wer in Deutschland arbeitet, Steuern zahlt, Sozialabgaben leistet, hat auch als Ausländer Anspruch auf gleichen Lohn und gleiche Sozialleistungen - also auch auf das Kindergeld in voller Höhe, selbst wenn die Kinder nicht in der Bundesrepublik leben. Diese Sichtweise des Kreises Oder-Spree soll Landrat Rolf Lindemann (SPD) dem Präsidium des Deutschen Landkreistags übermitteln.

Das beschloss der Kreistag bereits am Donnerstagabend vergangener Woche mit großer Mehrheit, wie Linksfraktionschef Artur Pech dem »nd« mitteilte. Es habe nur neun Gegenstimmen gegeben, die hauptsächlich aus den Reihen der CDU gekommen seien. Landrat Lindemann wird den Auftrag sicher gern erledigen. Der Sozialdemokrat hat im 56-köpfigen Kreistag selbst dafür gestimmt, hat sich den Auftrag damit ein Stück weit auch selbst erteilt.

Artur Pech hatte den Antrag gestellt. Dass sein Vorstoß von August nach der z...