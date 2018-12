Rostock. Etwa 90 Prozent aller Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern verwenden Pflanzenschutzmittel rechtskonform. Dies ergaben Kontrollen von 35 zufällig ausgewählten Betrieben, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei mitteilte. Zusätzlich sinke die Zahl von Anzeigen wegen Verwehens von Pflanzenschutzmitteln. Waren es 2017 noch 31 Anzeigen, gab es 2018 bisher nur 22. Viele dieser Anzeigen bezogen sich laut Amt ausschließlich auf geruchliche Auffälligkeiten. dpa/nd

