Im Moment kann sich jeder Laie mit einer einfachen Gewerbeerlaubnis zum Vermittler von Verbraucherdarlehen erklären. Sachkunde oder gute Absichten werden dabei nicht verlangt. Die bieten jedoch unabhängige Beratungsstellen - sogar per Mail.

Von Armut und sozialer Ausgrenzung sind in Deutschland mehr als 15 Millionen Menschen bedroht. Das entspricht 19 Prozent der Bevölkerung, teilt das Statistische Bundesamt mit. Die Erhebung »Leben in Europa« (EU-SILC) ergab, dass der Anteil in der Europäischen Union im Jahr 2017 durchschnittlich sogar 22,5 Prozent betrug. Die Regierungschefs der EU hatten vor acht Jahren eine Verminderung von Armut und sozialer Ausgrenzung beschlossen. Seither wird europaweit nach einheitlichen Regeln gemessen.

Eine Person gilt danach als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wenn mindestens eine der folgenden drei Lebenssituationen zutrifft:

Ihr Haushalt ist von erheblicher materieller Entbeh...