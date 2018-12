Potsdam. Das Projekt »Weihnachten an der Oder« in der uckermärkischen Gemeinde Mescherin ist von der rot-roten Landesregierung als »Demografie-Beispiel des Monats« geehrt worden. »Die Weihnachtsfeier ist ideal, um Menschen zusammenzubringen. In geselliger Runde erzählen Deutsche und Polen von ihrem Leben, tauschen Erfahrungen aus, finden neue Freunde«, sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) bei der Feier am Sonntag. Etwa 15 Prozent der Einwohner von Mescherin sind aus Polen zugezogen. Es haben so erstmals Polen diese Auszeichnung erhalten, die seit 2009 vergeben wird, hieß es. Zu »Weihnachten an der Oder« gehört eine Feier in der Kirche von Mescherin. dpa/nd