Münster. Im Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof ist der Angeklagte weiter verhandlungsunfähig. Das Landgericht Münster sagte deshalb den Termin für Dienstag ab. Nach Auskunft eines Sprechers wird der 95 Jahre alte Angeklagte auch am Donnerstag fehlen. Verhandeln will der Vorsitzende Richter Rainer Brackhane dann ohne den Angeklagten, der zuletzt am 22. November erschienen war. Mit allen Prozessbeteiligten will das Gericht am 13. Dezember über das weitere Vorgehen beraten. dpa/nd