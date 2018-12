Rimbo. Die schiitischen Huthi-Rebellen haben bei einem Erfolg der derzeitigen Jemen-Gespräche in Schweden weitere Dialogbereitschaft signalisiert. Sollten die Beratungen Fortschritte etwa bei vertrauensbildenden Maßnahmen oder der Festlegung von Rahmenbedingungen erzielen, seien sie zu einer »neuen Gesprächsrunde« in den kommenden Monaten bereit, sagte Huthi-Sprecher Mohammed Abdelsalam am Sonntag. AFP/nd