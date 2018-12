Foto: plainpicture/Peter Usbeck

Berlin. Nach dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn wird am Dienstag wieder geredet. »Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen«, sagte Regina Rusch-Ziemba, die Verhandlungsführerin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Dafür hatten am Montagmorgen Tausende EVG-Mitglieder Druck gemacht und die Arbeit niedergelegt. Die Bahn stellte den Fernverkehr bundesweit ein, weil zahlreiche Werkstätten und Stellwerke bestreikt wurden. Im Regionalverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen, besonders in Bayern un...