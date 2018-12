Fluchende Fahrgäste, fluchende Busfahrer, proppenvolle Fahrzeuge. Die Kapazität der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) reichte bei weitem nicht, um alle verhinderten Bahnnutzer zu transportieren.

Die Ankündigung zum Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auch in Berlin kam extrem kurzfristig. Um 5.45 Uhr am Montagmorgen erfuhr die S-Bahn Berlin, dass deren Betriebsleitzentrale ab 6 Uhr bestreikt wird. In der Folge kam der Verkehr auf der Ringbahn und den zentralen Abschnitten der Stadtbahn und Nord-Süd-S-Bahn vollständig zum Erliegen. »Einige Fahrdienstleiter traten ihren Dienst an, so dass wir wenigstens auf einigen Außenstrecken fahren konnten«, sagt Sandra Spieker, Sprecherin der S-Bahn Berlin GmbH. Unter anderem verkehrten die S1 zwischen Oranienburg und Bornholmer Straße, die S2 zwischen Teltow und Südkreuz und die S5 zwischen Strausberg Nord und Lichtenberg.

Die Auswirkungen des Warnstreiks der EVG-Mitglieder nach Ab...