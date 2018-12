Was soll das sein

Stern«-Chefredakteur Christian Krug gibt die Leitung der Redaktion ab und übernimmt »neue Aufgaben« bei Gruner + Jahr. Nach rund viereinhalb Jahren an der »Stern«-Spitze soll der 52-Jährige vom 1. Januar 2019 an neue Geschäftsfelder entwickeln, wie der Verlag am Dienstag mitteilte. Gleichberechtigte Chefredakteure beim 1948 gegründeten »Stern« sowie weiteren Publikationen der Marke werden zum Jahresanfang Florian Gless (50) und Anna-Beeke Gretemeier (32).

In den vergangenen Jahren hat der »Stern« einen Rückgang seiner Auflage verzeichnet. Sie lag nach IVW-geprüften Angaben im dritten Quartal 2018 bei 514 889 Exemplaren, darunter 21 693 E-Paper-Ausgaben. Im 1. Quartal 2017 waren es noch fast 600 000 Exemplare. dpa/nd