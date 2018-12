Gut ein Jahr nach der Verhaftung der Reuters-Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo haben Menschenrechtler erneut deren Freilassung und den Schutz der Pressefreiheit in Myanmar gefordert. »Die beiden dürfen keinen weiteren Tag mehr hinter Gittern verbringen«, sagte der Chef der Organisation Fortify Rights, Matthew Smith, am Dienstag. Im September wurden die Journalisten wegen Verrats von Staatsgeheimnissen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sie waren am 12. Dezember 2017 verhaftet worden, nachdem sie zu Morden an einer Gruppe muslimischer Rohingya im Dorf Inn Din im westlichen Rakhine-Staat, die mutmaßlich von Soldaten begangen worden waren, recherchiert hatten. epd/nd