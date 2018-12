Mainz. In Mainz wird es nach Einschätzung von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) nicht zu umfangreichen Dieselfahrverboten kommen. »Ein großräumiges Fahrverbot ist in weite Ferne gerückt«, sagte er am Dienstag dem Radiosender SWR Aktuell. Die Stadt müsse laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz wegen Verstößen gegen die Stickoxidgrenzwerte in der Luft zwar mit Fahrverboten planen, diese sollten aber »maßvoll« sein, um dem kommunalen Leben nicht den Stecker zu ziehen. Bis zum 1. April 2019 muss ein neuer Luftreinhalteplan gelten. Diesen will der Stadtrat am 18. Dezember beschließen. dpa/nd