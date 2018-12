Frankfurt am Main. Die Betriebsräte der drei großen Mobilfunkkonzerne haben vor einer Verschärfung der 5G-Auflagen beim Roaming gewarnt. In einem Brief an die Fraktionschefs der Regierungsparteien, aus dem mehrere Zeitungen am Dienstag zitierten, warnen die Arbeitnehmervertreter von Telekom, Vodafone und Telefónica vor der Gefährdung einer »fünfstelligen Zahl an Arbeitsplätzen«. Ein verpflichtendes Teilen der Infrastruktur gefährde den Netzausbau und führe zu Lohndumping in der Branche. AFP/nd