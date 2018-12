Salzförderung am Salar de Uyuni in Bolivien – er beherbergt auch eines der weltgrößten Lithiumvorkommen. Foto: imago/Aurora Photos

ThyssenKrupp stellte kürzlich in seinem Kieler Werk eine »fortschrittliche Batterielösung« für industrielle Anwendungen vor. Das neuartige Batteriesystem ist für militärische U-Boote entwickelt worden. »Die Nutzung hat enorme taktische Vorteile«, versicherte Rolf Wirtz, Chef von ThyssenKrupp Marine Systems. »Wir treten damit in eine neue Ära des U-Boot-Baus ein.« Im Vergleich zur herkömmlichen Blei-Säure-Batterie sei der Wartungsaufwand verschwindend gering und die Lebensdauer um ein Vielfaches höher. Zudem könne ein U-Boot unabhängig vom Ladezustand der Batterie auf Höchstgeschwindigkeit fahren. In veränderter Form werde das System dann auch für andere maritime Anwendungen zum Einsatz kommen, versichert ThyssenKrupp. Möglich macht diese Wunderwaffe ein chemisches Element: Lithium.

Unter den Alkalimetallen hat Lithium den höchsten Schmelz- und Siedepunkt. Aufgrund solcher und weiterer Eigenschaften wird der Rohstoff in unterschied...