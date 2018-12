Viele EU-Staaten sind hoch verschuldet. In der Eurozone betrug die Staatsverschuldung Ende 2017 gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 87 Prozent. Teilweise weit über 100 Prozent liegt die Quote im dauerkriselnden Griechenland, in Portugal, Belgien und Italien. Der Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom droht sogar ein Defizitverfahren durch Brüssel.

1992 hatte die Europäische Union im niederländischen Maastricht beschlossen, eine gemeinsame Währung einzuführen. Bis dahin konnten Staaten ihre Verschuldung stark erhöhen, ohne die Folgen unmittelbar zu spüren. Dazu wurde einfach die Währung abgewertet. Da dies in der Eurozone nicht möglich ist, wurde 1996 der Stabilitätspakt geschlossen, der die Gesamtverschuldung auf maximal 60 Prozent des BIP begrenzt. Doch selbst die wirtschaftlichen Führungsmächte Deutschland und Frankreich haben diesen Grenzwert längst überschritten.

Erst kürzlich warnte der frühere Chefökonom der Ban...