Regensburg. Im Korruptionsprozess um den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat dessen Vor-Vorgängerin im Amt und Parteikollegin Christa Meier als Zeugin ausgesagt. Sie verteidigte die Vergabe des Bauprojektes Nibelungenkaserne an den ebenfalls angeklagten Unternehmer Volker Tretzel. Sein Angebot sei das beste gewesen. Es habe 300 Sozialwohnungen und ein überzeugendes Energiekonzept beinhaltet. Mit dem Thema Parteispenden sei sie nicht befasst gewesen. Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. dpa/nd

Hannover verbietet Silvesterfeuerwerk in der Innenstadt - Grund: Attacken auf Einsatzkräfte

Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich kommen nicht aus heiterem Himmel

Zwei Ordensschwestern waren jahrelang Stammgäste in der Glitzerwelt Las Vegas - auf Kosten ihrer Schule

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!