Elmshorn. Hunderte Kinderwünsche an den Weihnachtsmann sollten auf dem Lichtermarkt in Elmshorn bei Hamburg mit Ballons gen Himmel aufsteigen. Die für den 21. Dezember geplante Aktion wurde nach Kritik der Umweltverbände NABU und BUND abgesagt, so die Geschäftsführerin von Stadtmarketing Elmshorn, Manuela Kase. 500 Ballons sollten aufsteigen - alle seien bewusst aus umweltfreundlicherem Naturkautschuk gewesen. dpa/nd