Aidhausen. In Unterfranken hat sich ein Kellerbrand selbst gelöscht. In einem Einfamilienhaus in Aidhausen (Landkreis Haßberge) waren wegen Kurzschlusses an der Heizungsanlage eine Leuchtstoffröhre und Isolierungen in Brand geraten, so die Polizei. Wegen der Hitze öffnete sich ein Ventil der Warmwasserleitung und löschte so das Feuer. Der Schaden lag bei überschaubaren 250 Euro. dpa/nd