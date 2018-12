Cottbus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag erneut die Stadt Cottbus besucht. Anlass war das traditionelle Benefizkonzert des Bundespräsidenten, dessen Erlöse diesmal für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie für Kinder- und Jugendprojekte in Brandenburg bestimmt waren, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte.

Es war für Steinmeier bereits der zweite Besuch in Cottbus in diesem Jahr. Im Juni hatte das Staatsoberhaupt dort mit Kommunalpolitikern und Bürgern gesprochen. Hintergrund waren damals gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen zum Jahresanfang.

Am Dienstagabend spielte das Deutsche Filmorchester Babelsberg die Musik zum DEFA-Kultfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« (1973). Der Erlös des Benefizkonzerts war unt...