Leipzig. Unter www.die-mitte-der-nacht.de ging in der vergangenen Woche eine interaktive und multimediale Aufklärungswebsite über Depression an den Start. Auf der Seite können Betroffene und Angehörige in eigenen Beiträgen über ihre Erfahrungen mit der Krankheit berichten. Die Betroffenen können für die Website schriftliche Erfahrungsberichte oder Audio- und Video-Dateien einreichen. Ergänzt werden die persönlichen Einblicke durch kurze Experten-Videos. Diese enthalten die wichtigsten Informationen über Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der Depression. nd