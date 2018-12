LINKE-Fraktionen in Bund und Ländern veröffentlichen Studie zum Immobilienriesen Vonovia

Endgültig über die Rekommunalisierung entscheiden wird der Senat am kommenden Dienstag.

Gute Nachrichten auch vom vierten Block mit 81 Wohnungen. Das Vorkaufsrecht für Block D-Süd sei gesichert, twittert die Stadtentwicklungssenatorin. Der Aufsichtsrat der WBM habe am Mittwoch dem Kauf zugestimmt. Noch bis Samstag kann die Deutsche Wohnen allerdings eine Abwendungserklärung unterschreiben und so doch noch Eigentümerin des Blocks werden.

Dazu konnte der Senat sich bei seiner letzten Sitzung am Dienstag nicht durchringen, vor allem wegen Bedenken der Finanzverwaltung.

Nachdem sich das zunächst vom Bezirk vorgelegte Modell als nicht umsetzbar erwies, habe die Stadtentwicklungsverwaltung bestimmte Prüfungen »sehr zügig vorgenommen« und die Ergebnisse vorgelegt. »Das ist unser Job«, sagt Lompscher. Bis zur nächsten Senatssitzung am Dienstag müsse ihre Verwaltung noch den nötigen Eigenkapitalzuschuss für das landeseigene Wohnungsbauunternehmen, das die Wohnungen schließlich übernimmt, entwickeln.

Konkret soll der Mieter ein Kaufangebot von der betreffenden Wohnungsbaugesellschaft erhalten und anschließend ein Finanzierungsangebot der Bank. Im Anschluss übt er sein Vorkaufsrecht aus, verkauft weiter an die Wohnungsbaugesellschaft, die den Darlehensvertrag bei der Bank ablöst. Damit würde nach derzeitigem Stand zweimal Grunderwerbssteuer anfallen, die allerdings dem Land zufließt. »Diesen Punkt prüfen wir noch, wir sind uns aber einig, dass die Transaktionskosten nicht auf die Mieter zurückfallen werden«, erklärt die Senatorin.

»Ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss grünes Licht gegeben hat«, sagt Lompscher dem »nd«. »Das Rekommunalisierungsmodell funktioniert im Gegensatz zur IBB-Lösung für einen Großteil der Mieter.« Mit geringem Einkommen und keinem Eigenkapital sei es für die Mieter kaum tragbar, so Lompscher. »Daraus hat die IBB auch keinen Hehl gemacht.«

»Wir haben uns geeinigt, dass beide Modelle weiter verfolgt werden«, sagt LINKEN-Landesvorsitzende Katina Schubert nach Zusammentreten des Koalitionsausschusses von SPD, LINKE und Grünen am Mittwoch. Einerseits also die Ermöglichung des Vorkaufs einzelner der 620 betroffenen Wohnungen durch die Mieter selbst mithilfe der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB). Diese Lösung wird von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bevorzugt. Andererseits wird auch das vom Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) präferierte Rekommunalisierungsmodell weiterverfolgt, das rechtlich durchaus kompliziert ist.

