Erfolgstrainerin Jutta Müller

Den mahnenden Zeigefinger von Jutta Müller, wie hier bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo, kennt Katarina Witt nur allzu gut. »Sie war streng und ließ nichts durchgehen«, erinnert sich die heute 53-Jährige im Gespräch mit Andreas Schirmer (dpa) an ihre Trainerin: »Aber der Erfolg gab ihr recht.« Mit Müller wurde die Eiskunstläuferin aus Karl-Marx-Stadt 1984 und 1988 Olympiasiegerin, 1984, 1985, 1987 und 1988 Weltmeisterin sowie von 1983 bis 1988 sechsmal Europameisterin. An diesem Donnerstag wird Jutta Müller 90 Jahr alt. »Ohne sie hätte ich nie diese Weltkarriere erreicht«, lobt Witt. Jutta Müller gewann mit ihren Sportlern 55 internationale Medaillen - und ist damit die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt. Foto: imago/Sven Simon