Manila. Auf den Philippinen ist das Kriegsrecht für die Insel Mindanao - die zweitgrößte des Landes - um ein weiteres Jahr verlängert worden. Die beiden Kammern des Parlaments entschieden am Mittwoch in einer eigens einberufenen Sitzung in der Hauptstadt Manila, dass die Ausnahmeregelung nun bis Ende 2019 gilt. Damit kamen sie einem Verlangen von Präsident Rodrigo Duterte nach.

Begründet wurde die Verlängerung damit, dass die Armee mehr Zeit brauche, um den Terrorismus im Süden des Inselstaats zu besiegen. Auf Mindanao agieren islamische Gruppen, die sich zur Terrormiliz Islamischer Staat bekennen. dpa/nd