Frankfurt am Main. Weltweit haben in diesem Jahr deutlich weniger Unternehmen den ersten Schritt aufs Börsenparkett gewagt als 2017. Die Zahl der Börsengänge sank einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Unternehmensberatung EY zufolge um ein Fünftel auf 1359. Anders entwickelte sich hingegen der deutsche Markt: Hier stieg die Zahl der Börsengänge von 14 auf 18. Weltweit stieg das Emissionsvolumen trotz des Rückgangs der Börsengänge um sechs Prozent auf knapp 205 Milliarden Dollar. Größte Transaktion wird laut EY der Börsengang der Mobilfunktochter des japanischen Technologieinvestors Softbank am kommenden Mittwoch. AFP/nd