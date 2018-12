Berlin. Landwirte sollen beim Bau von Stromleitungen auf ihren Äckern höhere Entschädigungen bekommen. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin an. Die Entschädigungen würden um 25 bis 30 Prozent angehoben, sagte Altmaier. Der Minister bezifferte die Mehrkosten auf 108 Millionen Euro, insgesamt sind 819 Millionen Euro vorgesehen. Konkret soll es künftig etwa einen »Beschleunigungszuschlag« geben, wenn sich Landwirte und Übertragungsnetzbetreiber gütlich über Ausgleichszahlungen einigen. dpa/nd