Der Streik der Therapeut*innen und Anmeldekräfte an der Charité wird an diesem Donnerstag bis einschließlich Montag, den 17. Dezember fortgesetzt. Die Streikbeteiligung ist laut Gewerkschaft ver.di »sehr zufriedenstellend«. Die in die Kliniktochter CPPZ ausgegliederten Therapeut*innen und Anmeldekräfte an der Charité waren am Montag wieder in den Streik getreten, um ihrer Forderung nach Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Nachdruck zu verleihen. Am Donnerstag findet zudem eine Betriebsversammlung statt, für die sich der Staatssekretär für Wissenschaft, Steffen Krach, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Raed Saleh, und der Wissenschaftspolitische Sprecher der LINKEN, Tobias Schulze, angekündigt haben. »Die Beschäftigten erwarten Antworten, wann und wie der Senat die politische Fehlentscheidung der Ausgründung der CPPZ wieder rückgängig machen will«, teilte ver.di am Mittwoch mit. nd