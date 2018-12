Am gestrigen Donnerstag trafen sich erstmals die Landeskonservatoren aller Bundesländer und aller polnischen Woiwodschaften (Verwaltungsbezirke) im polnischen Küstrin. Laut Drachenberg wollte man versuchen, eine Kooperation der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger Deutschlands mit dem entsprechenden polnischen Verband zu erreichen. dpa/nd

Die Zusammenarbeit deutscher und polnischer Denkmalpfleger könnte über ein gemeinsames Netzwerk organisiert werden. Die Bewahrung von Kulturerbe dürfe nicht an Ländergrenzen Halt machen, sagte Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg der Deutschen Presse-Agentur. »Wir haben eine gemeinsame Kulturlandschaft in Europa.«

