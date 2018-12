Hamburg. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg hat die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung ausgeweitet. Sie veröffentlichte am Donnerstag auf ihrer Website Fotos von 53 unbekannten Tatverdächtigen. Jede einzelne Ausschreibung sei von einem Amtsrichter genehmigt worden, hieß es. Die Ermittlungsgruppe »Schwarzer Block« führt derzeit rund 3500 Verfahren, die meisten gegen unbekannte Tatverdächtige. dpa/nd

