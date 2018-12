Mogadischu. Eritreas Präsident Isaias Afewerki ist erstmals zu einem Besuch im benachbarten Somalia eingetroffen. Am Flughafen von Mogadischu wurde Afewerki am Donnerstag vom somalischen Präsidenten Mohammed Abdullahi Farmajo begrüßt. Zwischen beiden Staaten beginne eine neue Ära der Freundschaft, erklärte ein Sprecher Farmajos. epd/nd

