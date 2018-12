Auch zwei Jahre nach dem Breitscheidplatz-Attentat gibt es noch zahlreiche ungeklärte Fragen zu den Erkenntnissen der Behörden. Foto: dpa/ Rainer Jensen

In wenigen Tagen jährt sich der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zum zweiten Mal, und so bat der Ausschussvorsitzende Armin Schuster (CDU) am Donnerstag um eine Gedenkminute für die Opfer des Anschlages. So eine Minute ist kurz, doch sie hätte ausgereicht, damit sich manch in den Untersuchungsausschuss entsandter ...