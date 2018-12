Borturm in Brandenburg Foto: dpa/Patrick Pleul

Als Pressesprecherin Katrin Schwede das Auto am Gasthaus »Zum neuen Krug« rückwärts eingeparkt hat, blickt Kommunikationschef Stephan Grafen über die Schulter und fragt sie: »Kann es sein, dass Du den Notausgang zugestellt hast?« Schwede schaut in den Rückspiegel und bestätigt: »Ein bisschen.« Mehr Worte verlieren sie nicht darüber. Schwede startet den Wagen noch einmal und rangiert ihn ein Stück zur Seite.

Sicherheit wird groß geschrieben bei der Central European Petroleum GmbH (CEP). Obwohl Grafen auch privat zur Vorsicht neigt, nennt er es doch »extrem«, wie die CEP darauf achtet. So hat er das noch bei keiner anderen Firma erlebt. Es sind nicht zuletzt die Sicherheitsvorschriften, über die Katrin Schwede in dem Gasthof in Leibchel aufklärt, bevor am Freitag und Sonnabend Besuchergruppen mit einem Shuttlebus zur Besichtigung des etwa zwei Kilometer entfernten Bohrplatzes bei Guhlen gefahren werden. Dort erkundet die CEP, ob die...