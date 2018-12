Peking. China geht im Handelsstreit mit den USA einen Schritt auf die Vereinigten Staaten zu: Peking werde die im Sommer verhängten Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den USA für drei Monate aussetzen. Dies gelte ab dem 1. Januar, teilte die Regierung in Peking am Freitag mit. Sie hatte die Zölle von 15 auf 40 Prozent angehoben. China reagierte damals auf Strafzölle der USA auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar (44,3 Milliarden Euro).

Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump hatten sich am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires Ende November auf einen Waffenstillstand in ihrem Handelskonflikt verstän...