Dagmar Schindler, Obfrau des KZ-Verbands Wien und Mitglied der Demoleitung, sagt zu »nd«: »Die heutige Demo war ein starkes Zeichen. ÖVP und FPÖ attackieren an allen Fronten unsere sozialen Grundrechte. Es ist höchste Zeit, diese Regierung zum Rücktritt zu zwingen.«

Viele Teilnehmer im Zug trugen gelbe Westen und zeigten ihre Solidarität mit den Protesten der Gilets Jaunes in Frankreich. Auch von den Lautsprecherwagen wurden immer wieder französische Parolen angestimmt. Auf Schildern war unter anderem die Parole »Liberté, Égalité, Fuck FPÖVP!« zu lesen.

Der Hintergrund: Jüngst hat die Regierung die Symbole der PKK untersagt, das Verbot soll am 1. März 2019 in Kraft treten.

Dennoch ließen sich Zehntausende nicht beirren und kamen zum Wiener Westbahnhof, wo die Demonstration startete. Die Veranstalter sprechen von bis zu 50 000 Teilnehmern, die Polizei gibt 17 000 an. Brigitte Hornyik von der Plattform »Heißer Herbst« zeigt sich im Gespräch mit »nd« von der Mobilisierung erfreut: »Trotz dieses, mit Verlaub, beschissenen Wetters waren wir Zehntausende. Diese Demonstration beweist, wie viele Menschen bereit sind, Widerstand gegen die Regierung zu leisten.«

Organisiert wurde die bundesweite Demonstration von der Plattform »Heißer Herbst«, einem breiten Bündnis aus links-sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen, grünen, feministischen, autonomen, marxistischen, trotzkistischen und antirassistischen Zusammenhängen. Die Rahmenbedingungen waren alles andere einfach: ein Samstag kurz vor Weihnachten mitten im Winter. Ab Freitag begannen dann noch heftige Schneefälle in Wien, die während der Demonstration anhielten.

Lautstark tönte die Parole »Widerstand, Widerstand« über den Wiener Heldenplatz, wo am Samstag Zehntausende Menschen ihren Protest gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung zeigten. Mit Mobiltelefonen formten die Teilnehmer der Abschlusskundgebung ein Meer aus Lichtern, das den zentralen Platz neben dem Sitz der österreichischen Regierung hell erleuchtete. Anlass für die Demonstration war das einjährige Bestehen der schwarz-blauen Regierung, die am 15. Dezember 2017 ihr Amt antrat.

Die «Omas gegen Rechts» nehmen an der Kundgebung «Gemeinsam gegen Rechtsruck, Rassismus und Sozialabbau» teil.

