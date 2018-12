Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat nach ihrem überraschenden Comeback im zweitklassigen IBU-Cup eine Rückkehr in den Weltcup in Aussicht gestellt. Sie kann sich vorstellen, dass es bald klappe, sagte die 25-Jährige dem Onlinedienst xc-ski.de auf die Frage, ob sie im Januar wieder dabei sein werde. Die siebenmalige Weltmeisterin war nach langer krankheitsbedingter Pause am Donnerstag in Ridnaun in der Single-Mixed-Staffel gestartet und hatte mit Partner Roman Rees Platz zwei belegt.