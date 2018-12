Was soll das sein

Berlin. Die Bewegung »Aufstehen« um die LINKEN-Politikerin Sahra Wagenknecht hat ihre Internetadresse gewechselt. »Die Webseite von Aufstehen ist vorläufig nur noch unter http://aufstehenbewegung.de zu finden«, schrieb Wagenknecht am Samstag auf Twitter. Auf diesem Online-Auftritt heißt es zur Begründung: »Hintergrund ist eine juristische Auseinandersetzung mit einer Firma, die versucht, die noch junge Sammlungsbewegung zu beschädigen.« Konkret gehe es um einen Konflikt mit zwei Initiatoren der Bewegung, hieß es auf der neuen Internetpräsenz. Sie hätten in der Gründungsphase ehrenamtlich wie alle anderen Initiatoren für »Aufstehen« gearbeitet, im Nachhinein aber eine hohe Rechnung präsentiert. Eine Vertreterin des »Aufstehen«-Trägervereins sagte in einer Mitteilung: »Die Firma Dreiwerk hat bei höchst streitiger Vertragslage vom Trägerverein 31 000 Euro erhalten.« dpa/nd