İnsanlık tarihi her şeye muktedir görünen kralların, diktatörlerin, tek adamların tahtını sallayan halk isyanlarıyla dolu. Bir tek bunu bilmek bile umutlu olmaya yetiyor.

Ne var ki, sosyal patlamaların ne zaman ve nasıl olacağı hiç belli olmuyor. Kim bilebilirdi ki, Fransa’da Sarı Yelekliler diye bir hareket çıkacak, Avrupa’nın güçlü lideri olmak isteyen Macron’u köşeye sıkıştıracak... Açıktır ki, artık her ülkede biriken sosyal sorunlara karşı benzer bir hareket ortaya çıkıp en güçlü liderlerini tahtını sallayabilir.

Buna rağmen aradan beş yıl geçmesine rağmen Erdoğan’ın Gezi öfkesi dinmiş değil. Osman Kavala »dış güçlerin« adamı olarak bir yıldır iddianamesiz halde tutuklu. Berlin’de yaşayan Can Dündar hakkında bu sefer Gezi nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Erdoğan, Gezi sırasında açıklama yapan her ülkenin liderini kendisini devirmek isteyen »dış güç« olarak tanımlamıştır. Macron da çıkıp »Sarı Yelekliler, beni devirmek isteyen dış güçlerin işi« deyip Erdoğan’ın işaret edip işin içinden çıkabilirdi.

