Cottbus. In der Lausitz soll im kommenden Jahr ein 50-Megawatt-Stromspeicher gebaut werden. Die »BigBattery Lausitz« sei mit Blick auf Technik und Größe ein europaweit einzigartiges Vorhaben und kombiniere Kraftwerksinfrastruktur mit Speichertechnologie, teilte die Lausitzer Energie AG (LEAG) am Montag in Cottbus mit. Ziel des rund 25 Millionen Euro teuren Projekts am Standort des Braunkohlekraftwerks Schwarze Pumpe ...

