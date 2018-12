Moskau. Drei Monate nach der Annullierung des Wahlergebnisses wegen Betrugsvorwürfen hat ein Kreml-Kandidat die wiederholte Gouverneurswahl im äußersten Osten Russlands gewonnen. Bei dem neuerlichen Urnengang in der Region Primorje am Sonntag kam Interimsgouverneur Oleg Koschemjako auf 61,88 Prozent der Stimmen, wie die örtlichen Behörden am Montag als endgültiges Ergebnis mitteilten. AFP/nd