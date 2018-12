München. Der CSU-Vorstand hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einstimmig zum Kandidaten für die Wahl zum neuen Parteivorsitzenden nominiert. Dies berichteten Teilnehmer am Montag aus der Vorstandssitzung. Damit ist auch formell der Weg für die Wahl Söders zum Nachfolger von Horst Seehofer auf einem Parteitag am 19. Januar frei. AFP/nd

