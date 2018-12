Grainau. Ein Vierteljahr nach dem Unfall an der Zugspitzseilbahn ist die neu angefertigte Kabine an der Talstation in Grainau angekommen, teilte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes, am Montag mit. Mit einem Autokran sollte sie ans Seil gehängt werden. »Sobald sie fahrbereit ist, werden wir anfangen, unsere Probefahrten zu machen.« Die Bahn an Deutschlands höchstem Berg soll so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen - möglichst schon Ende der Woche, so Lothes. Bei einer Routineübung war im Herbst ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen gerauscht, es entstand Millionenschaden. dpa/nd