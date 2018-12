In Neukölln sind am Sonntag vier Polizisten und eine Polizistin von Teilnehmern einer PKK-Feier attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren mehrere Beamte bei der Veranstaltung im Bezirk Neukölln zugegen. Es seien zahlreiche Verstöße gegen das Versammlungs- und Vereinsgesetz festgestellt worden wegen des Zeigens verbotener Fahnen und Bildnisse. Zudem seien drei gesuchte Männer festgenommen worden. Die deutschsprachige kurdische Nachrichtenseite »ANF News« berichtete dagegen von Übergriffen der Polizei während einer Feier zum 40. Jahrestag der auch in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). AFP/nd