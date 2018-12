Moskau. Sanktionen und der schwache Rubelkurs dämpfen die Erwartungen deutscher Firmen an ihr Russland-Geschäft 2019. »Die deutschen Unternehmen erwarten eine Eintrübung der russischen Konjunktur im kommenden Jahr«, sagte Matthias Schepp, Vorsitzender der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, am Dienstag in Moskau. Unter den Firmen wachse die Furcht, von neuen Sanktionen der USA gegen Russland und Iran, aber auch gegen deren Geschäftspartner beeinträchtigt zu werden. dpa/nd